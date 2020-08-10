рассказало издание «Росбалт».Обвинение предпринимателя Шалвы Чигиринского в сексуальном домогательстве к несовершеннолетней, выдвинутое бывшей женой Чигиринского Татьяной Панченковой, было признано ложным и отозвано. О том, какую роль сыграла в этой скандальной истории адвокат Панченковой Екатерина Духина, в подробностях
Два десятилетия назад Екатерина Духина была более известна в качестве предпринимателя, нежели адвоката. В частности, она, как и Чигиринский, являлась одной из совладельцев ООО «Литта». Когда у основателя холдинга «Адамант» возникли имущественные претензии к Чигиринскому, и перед последним замаячила перспектива наложения ареста на имущество, он решил фиктивно развестись с Панченковой и отдать ей по разделу имущества квартиру в столице. Получив квартиру, экс-супруга почти сразу переписала ее на Духину, а с Чигиринским начала разводиться по-настоящему.
Этот процесс рассматривался одновременно в России и в США, и интересы Панченковой представляли два адвоката – все та же Духина и основатель компании Marks & Sokolov LLC Брюс Маркс. Чтобы надавить на экс-супруга и заставить его выплатить ей по разделу имущества 345 миллионов рублей, Панченкова подговорила свою несовершеннолетнюю дочь выдвинуть против родного отца обвинение в домогательствах и насильственных действиях. К слову, издание заметило, что Духина в последнее время активно работает над законопроектом о семейном насилии, и именно предусмотренными в нем «судебными предписаниями Чигиринскому запретили приближаться к своей семье, ложно обвинив его в домогательствах к дочери». К единодушному решению, что это было надуманное обвинение и оговор, пришли и американский, и российский суд.
В бракоразводном процессе бизнесмена Шалвы Чигиринского адвокат Екатерина Духина сыграла роль плохого героя
Два десятилетия назад Екатерина Духина была более известна в качестве предпринимателя, нежели адвоката.