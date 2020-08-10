Режим повышенной готовности в Курской области продлён на неопределенный срок

В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки отдельные ограничения могут как снять, так и вновь установить по решению оперштаба

Режим повышенной готовности в Курской области продлён на неопределенное время. Все оставшиеся ограничения, действуют до их отмены. При этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки отдельные ограничения могут как снять, так и вновь установить по решению оперштаба, сообщают в Доме Советов.В общественных местах и транспорте сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Все работающие организации и предприятия должны соблюдать санитарный режим. Закрытыми остаются ночные клубы, дискотеки и другие аналогичные заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры, тотализаторы и букмекерские конторы, фудкорты в торговых центрах. Под запретом также курение кальянов в общественных местах.Массовые мероприятия всё ещё запрещены. Исключение - физкультурные и спортивные, а также общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки и проектам планировки территории. Разрешены и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-й годовщине Курской битвы, а также памяти погибших членов экипажа АПРК «Курск».