начали ремонтировать, заверила: старинный декор строители не уничтожают, объект культурного наследия не повреждают. Ремонтом разрушающегося фасада занимается «Курскоблреставрация», у которой есть лицензии на работы с памятниками архитектуры. Проект разработали ещё несколько лет назад, он прошел историко-культурную экспертизу. И все работы ведутся строго в соответствии с проектом. Лепнину XIX века никто не снимает. Старый гипс расчищают, делают по нему слепки, и отливают новые декоративные элементы из гипса.Валентина Игнатенко, директор курского медколледжа (именно это здание известное также, как дом купца Гладкова)
Работы должны завершиться к 15 ноября. Они обойдутся в 8 миллионов рублей.
Старинную лепнину на доме купца Гладкова в Курске не разрушают, а реставрируют
По слепкам старых гипсовых элементов отливают и изготавливают новые