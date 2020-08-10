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Старинную лепнину на доме купца Гладкова в Курске не разрушают, а реставрируют

По слепкам старых гипсовых элементов отливают и изготавливают новые

Старинную лепнину на доме купца Гладкова в Курске не разрушают, а реставрируют

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Валентина Игнатенко, директор курского медколледжа (именно это здание известное также, как дом купца Гладкова) начали ремонтировать, заверила: старинный декор строители не уничтожают, объект культурного наследия не повреждают. Ремонтом разрушающегося фасада занимается  «Курскоблреставрация», у которой есть лицензии на работы с памятниками архитектуры. Проект разработали ещё несколько лет назад, он прошел историко-культурную экспертизу. И все работы ведутся строго в соответствии с проектом. Лепнину XIX века никто не снимает. Старый гипс расчищают, делают по нему слепки, и отливают новые декоративные элементы из гипса.

Работы должны завершиться к 15 ноября. Они обойдутся в 8 миллионов рублей.


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