Под Курском молодая мотоциклистка опрокинулась в кювет и погибла
У неё не было водительских прав
Как сообщили в ГИБДД, в 7-м часу вечера селянка ехала по автодороге «Барышниково-Демино» на мотоцикле МТЗ "ДНЕПР" (это мотоцикл с так называемой "люлькой") и, не справившись с управлением, на 18 км допустила съезд в левый по ходу движения кювет. Там мотоцикл опрокинулся.
В результате аварии водитель скончалась на месте, а её 28-летняя пассажирка получила различные травмы.
Отмечается, что у мотоциклистки не было права на управление на транспортное средство этого вида.
ФОТО - АВТОКАДР_46