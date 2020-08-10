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Под Курском молодая мотоциклистка опрокинулась в кювет и погибла

У неё не было водительских прав
Под Курском молодая мотоциклистка опрокинулась в кювет и погибла

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Случившееся 9 августа рядом с селом Демино в Курском районе ДТП унесло жизнь 32-летней женщины. 

Как сообщили в ГИБДД, в 7-м часу вечера селянка ехала по автодороге «Барышниково-Демино» на мотоцикле МТЗ "ДНЕПР" (это мотоцикл с так называемой "люлькой") и, не справившись с управлением, на 18 км допустила съезд в левый по ходу движения кювет. Там мотоцикл опрокинулся. 

В результате аварии водитель скончалась на месте, а её 28-летняя пассажирка получила различные травмы.

Отмечается, что у мотоциклистки не было права на управление на транспортное средство этого вида. 


ФОТО - АВТОКАДР_46

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