За выходные курские полицейские возбудили шесть уголовных дел по фактам краж велосипедов

Двух похитителей правоохранители уже нашли и изъяли похищенные велосипеды

За минувшие выходные полицейские возбудили шесть уголовных дел по фактам краж велосипедов. В каждом случае хозяева сами помогли похитителям - оставили свой двухколёсный транспорт возле дома, либо в подъезде на лестничной площадке без присмотра. Двух воришек правоохранители уже нашли и изъяли похищенные велосипеды.Так, 26-летний курянин оставил велосипед на улице Ленина возле кафе без присмотра примерно на полчаса, а вернувшись его не нашёл. после заявления в полицию сотрудники патрульно-постовой службы задержали похитителя, который ехал на украденном велосипеде по улице Коммунистическая. Им оказался 44-летний ранее судимый курянин, вдобавок, он находился в состоянии опьянения.Еще один велосипед изъяли у 26-летнего курянина. Его смогли опознать по кадрам камер видеонаблюдения, установленных в подъезде многоэтажки, откуда он и похитил транспорт.