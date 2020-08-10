В Курске завершена регистрация кандидатов в депутаты Госдумы

На мандат осталось пять претендентов







Избирательная комиссия Курской области отрапортовала о завершении регистрации кандидатов в депутаты Госдумы.На мандат по одномандатному избирательному округу «Курская область — Сеймский одномандатный избирательный округ №110» осталось пять претендентов. Это помощник депутата Курской облдумы VI созыва, депутат Курского горсобрания VI созыва Алексей Бобовников (КПРФ), 2-й секретарь комитета областного отделения партии «Коммунисты России» Артём Вакарев («Коммунисты России»), председатель Союза сельхозтоваропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области, бывший вице-губернатор Алексей Золотарев («Единая Россия»), главврач ООО «Ваш Доктор» Анатолий Куракин («Справедливая Россия») и специалист филиала «Аско-Центр-Авто» ПАО «АСКО-Страхование» центр урегулирования убытков, депутат Курского горсобрания VI созыва Алексей Томанов (ЛДПР).Напомним, дополнительные выборы депутата Госдумы пройдут в течение трёх дней: с 11 по 13 сентября. Куряне смогут проголосовать как на избирательных участках, так и онлайн. До по 8 сентября включительно на портале «Госуслуги» можно подать заявление о дистанционном голосовании.