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Курянка перевела мошенникам 7 тысяч за содействие в трудоустройстве

Ей предложили работу за границей и потребовали перевести деньги для оформления документов
Курянка перевела мошенникам 7 тысяч за содействие в трудоустройстве

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35-летняя жительница Курска перевела мошенникам 7 тысяч рублей за содействие в трудоустройстве. В поиске работы женшина разместила своё резюме на вакансию повара на одном из интернет-сайтов. По электронной почте с ней связался "работодатель" и попросил предоставить фото паспорта для проверки данных службой безопасности. 
Курянке предложили работу за границей, а для оформления необходимых документов потребовали внести 7 тысяч рублей на указанный счет и пообещали связаться через неделю. Не дождавшись ответа, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет аферистов.
 
Стражи порядка отмечают, что мошенники звонят людям ежедневно под разными предлогами. Большинство жителей области предусмотрительно не вступают в диалог с незнакомцами, прерывая разговор. Но есть и доверчивые люди, которые попадаются на уловки злоумышленников. 

"При подаче заявления в полицию абсолютно каждый из потерпевших признается, что ранее слышал о дистанционных мошенничествах, но когда попал в такую ситуацию, поверил аферистам", - говорит старший инспектор Группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий.
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