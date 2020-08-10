Курянка перевела мошенникам 7 тысяч за содействие в трудоустройстве

Ей предложили работу за границей и потребовали перевести деньги для оформления документов

35-летняя жительница Курска перевела мошенникам 7 тысяч рублей за содействие в трудоустройстве. В поиске работы женшина разместила своё резюме на вакансию повара на одном из интернет-сайтов. По электронной почте с ней связался "работодатель" и попросил предоставить фото паспорта для проверки данных службой безопасности.Курянке предложили работу за границей, а для оформления необходимых документов потребовали внести 7 тысяч рублей на указанный счет и пообещали связаться через неделю. Не дождавшись ответа, женщина обратилась в полицию.Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет аферистов.Стражи порядка отмечают, что мошенники звонят людям ежедневно под разными предлогами. Большинство жителей области предусмотрительно не вступают в диалог с незнакомцами, прерывая разговор. Но есть и доверчивые люди, которые попадаются на уловки злоумышленников."При подаче заявления в полицию абсолютно каждый из потерпевших признается, что ранее слышал о дистанционных мошенничествах, но когда попал в такую ситуацию, поверил аферистам", - говорит старший инспектор Группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий.