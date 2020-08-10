  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Реставрацию фасада дома купца Гладкова в Курске приостановили

На завтра назначен Совет по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при администрации области, на котором обсудят проведенные виды работ и авторские наблюдения за ними

Читайте также

Реставрационные работы дома купца Гладкова на улице Максима Горького,15 в Курске приостановлены. Ныне это здание медколледжа, оно, напомним, является объектом культурного наследия. 

В рамках разрешения на работы предусмотрены реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, а также иные реставрационные работы по сохранению облика здания.

Как сообщил и.о. начальника управления областной администрации по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев, на 12 августа назначен Совет по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при администрации области, на котором обсудят проведенные виды работ и авторские наблюдения за ними.

По словам директора ООО «Эксперт-Оценка» Артема Подколзина, проект предусматривает частичную докомпановку, а при ее невозможности - воссоздание архитектурных элементов.

Как рассказал рассказал главный инженер «Облстройреставрации» Денис Минаков, все выполняется строго в соответствии со сметной документацией.

«Когда приступили к работам, то увидели, что лепнину восстановить будет невозможно. Ее сняли аккуратно, сделали слепки. Новые детали будут из гипса», - рассказал главный инженер.

Эксперты утверждают, что новая гипсовая лепнина прослужит 25 лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

31 новый случай коронавируса подтвержден в Курской области за день

Хирургическое отделение курской БСМП возвращается к обычному режиму работы

В Центре Курска до вечера отключили горячую воду

Завтра в Курской области прогнозируют дожди и грозы

Курянка перевела мошенникам 7 тысяч за содействие в трудоустройстве

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске