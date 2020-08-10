Реставрацию фасада дома купца Гладкова в Курске приостановили

На завтра назначен Совет по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при администрации области, на котором обсудят проведенные виды работ и авторские наблюдения за ними

Реставрационные работы дома купца Гладкова на улице Максима Горького,15 в Курске приостановлены. Ныне это здание медколледжа, оно, напомним, является объектом культурного наследия.





В рамках разрешения на работы предусмотрены реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, а также иные реставрационные работы по сохранению облика здания.





Как сообщил и.о. начальника управления областной администрации по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев, на 12 августа назначен Совет по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при администрации области, на котором обсудят проведенные виды работ и авторские наблюдения за ними.





По словам директора ООО «Эксперт-Оценка» Артема Подколзина, проект предусматривает частичную докомпановку, а при ее невозможности - воссоздание архитектурных элементов.





Как рассказал рассказал главный инженер «Облстройреставрации» Денис Минаков, все выполняется строго в соответствии со сметной документацией.





«Когда приступили к работам, то увидели, что лепнину восстановить будет невозможно. Ее сняли аккуратно, сделали слепки. Новые детали будут из гипса», - рассказал главный инженер.





Эксперты утверждают, что новая гипсовая лепнина прослужит 25 лет.