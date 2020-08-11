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Лента новостей / Происшествия

В Курске дорогу не поделили «Форд» и мотоцикл

До 20 августа Госавтоинспекция проведет мероприятия по профилактике аварийности с участием водителей мототранспорта

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10 августа в Курске произошла авария с участием мотоцикла. Как сообщили в ГИБДД, в 10-м часу утра на улице Дубровинского, в районе дома 6, 37-летний водитель автомобиля «Форд», двигался со стороны улицы Октябрьская в направлении улицы Перекальского. При повороте налево он допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», под управлением своего ровесника. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Отмечается, что у байкера нет водительских прав.

Добавим, Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие, направленное на профилактику аварийности с участием водителей мототранспорта. Совместно с ОДУУП и ПДН пройдут совместные мероприятия по пресечению управления транспортными средствами категорий «М» и «А» лицами, не имеющими водительского удостоверения. Стражи порядка разъяснят родителям требования законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей и мероприятия по отработке населенных пунктов на предмет выявления, не зарегистрированного в установленном порядке мототранспорта.

Профилактические мероптиятия продлятся до 20 августа.

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