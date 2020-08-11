В Курске дорогу не поделили «Форд» и мотоцикл
До 20 августа Госавтоинспекция проведет мероприятия по профилактике аварийности с участием водителей мототранспорта
Отмечается, что у байкера нет водительских прав.
Добавим, Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие, направленное на профилактику аварийности с участием водителей мототранспорта. Совместно с ОДУУП и ПДН пройдут совместные мероприятия по пресечению управления транспортными средствами категорий «М» и «А» лицами, не имеющими водительского удостоверения. Стражи порядка разъяснят родителям требования законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей и мероприятия по отработке населенных пунктов на предмет выявления, не зарегистрированного в установленном порядке мототранспорта.
Профилактические мероптиятия продлятся до 20 августа.