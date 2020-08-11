Курские художники отметили профессиональный праздник

ТАКТ».Многие годы центральным местом празднования Дня художника в Курске является площадка у галереи «АЯ». В этом году из-за пандемии большой программы мероприятий не было, живописцы отмечали в узком кругу. Но традиционные атрибуты сохранить удалось — галерист Олег Радин открыл новую скульптуру и вручил народную премии имени Казимира Малевича, ее лауреатом в этом году стал художник Дмитрий Мещерский, сообщает телеканал «
Олег Радин, владелец галереи «АЯ»:
- 9 августа 25 лет назад был зарегистрирован творческий союз художников «Провинция» города Курска. Так что сегодня небольшая юбилейная выставка художников «Провинции», тех картин, с которых начинался этот союз. Внутри нашей галереи пока масочный режим. Вход только в масках и при наличии посетителей не более 6 человек. Ну, а площадку я сам расчертил сегодня 1,5 на 1,5 м, чтобы соблюдали дистанцию. Ну, и сам, как видите…
Празднование Дня художника совпало с награждением победителей 2-го областного конкурса социальной фотографии имени Геннадия Бодрова. Первое место в нем со снимком «Всем смертям на зло» занял курянин Евгений Старков. Фотограф признается, лично с Геннадием Бодровым знаком не был, но его творческое наследие повлияло на восприятие действительности и работу с кадром.
Евгений Старков, фотограф
- Если считать с момента подаренного фотоаппарата «СМЕНА 8-М» отцом на день рождения 12 лет, с 1991 года общий стаж, то есть с этого момента я с фотоаппаратом, не важно, с маленьким или большим. Потом наступил период знакомства с курскими фотографами, которые знали Геннадия Бодрова, и я стал относиться к фотографии более серьезно. Каждый с чем-то рождается, со своими мыслями. Так и мне, хочется запечатлеть этот дом, двор именно настоящими. Может быть, оно не такое привлекательное, но настоящее.
Кульминацией дня художника стало открытие скульптурной композиции «КОДА», приуроченной к заключительному этапу фестиваля «По стопам Малевича» в Курске. Галерист Олег Радин представил ее гостям в качестве своего видения всемирно известного «Черного квадрата».
Курские художники отметили профессиональный праздник
Галерист Олег Радин открыл новую скульптуру и вручил народную премии имени Казимира Малевича