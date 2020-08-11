  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские художники отметили профессиональный праздник

Галерист Олег Радин открыл новую скульптуру и вручил народную премии имени Казимира Малевича
Курские художники отметили профессиональный праздник

Читайте также

Многие годы центральным местом празднования Дня художника в Курске является площадка у галереи «АЯ». В этом году из-за пандемии большой программы мероприятий не было, живописцы отмечали в узком кругу. Но традиционные атрибуты сохранить удалось — галерист Олег Радин открыл новую скульптуру и вручил народную премии имени Казимира Малевича, ее лауреатом в этом году стал художник Дмитрий Мещерский, сообщает телеканал «ТАКТ».

Олег Радин, владелец галереи «АЯ»:

- 9 августа 25 лет назад был зарегистрирован творческий союз художников «Провинция» города Курска. Так что сегодня небольшая юбилейная выставка художников «Провинции», тех картин, с которых начинался этот союз. Внутри нашей галереи пока масочный режим. Вход только в масках и при наличии посетителей не более 6 человек. Ну, а площадку я сам расчертил сегодня 1,5 на 1,5 м, чтобы соблюдали дистанцию. Ну, и сам, как видите…

Празднование Дня художника совпало с награждением победителей 2-го областного конкурса социальной фотографии имени Геннадия Бодрова. Первое место в нем со снимком «Всем смертям на зло» занял курянин Евгений Старков. Фотограф признается, лично с Геннадием Бодровым знаком не был, но его творческое наследие повлияло на восприятие действительности и работу с кадром.

Евгений Старков, фотограф

- Если считать с момента подаренного фотоаппарата «СМЕНА 8-М» отцом на день рождения 12 лет, с 1991 года общий стаж, то есть с этого момента я с фотоаппаратом, не важно, с маленьким или большим. Потом наступил период знакомства с курскими фотографами, которые знали Геннадия Бодрова, и я стал относиться к фотографии более серьезно. Каждый с чем-то рождается, со своими мыслями. Так и мне, хочется запечатлеть этот дом, двор именно настоящими. Может быть, оно не такое привлекательное, но настоящее.

Кульминацией дня художника стало открытие скульптурной композиции «КОДА», приуроченной к заключительному этапу фестиваля «По стопам Малевича» в Курске. Галерист Олег Радин представил ее гостям в качестве своего видения всемирно известного «Черного квадрата».

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Авиарейсы из Курска в Анапу и Симферополь продлили до конца сентября

Курский кукольный театр пока будет показывать спектакли только для взрослых

В Курской области за день оштрафовали 11 нарушителей требований пожарной безопасности

Курян приглашают обсудить проект сквера русско-татарской дружбы

Волгоградец выудил у курянки деньги за якобы найденную лошадь

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске