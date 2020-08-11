Экологи зафиксировали факт выбросов белого и серого дыма и наличие неприятного запаха на производстве

Два курских асфальтобетонных завода загрязняют окружающую среду. Куряне стали жаловаться на это в областной комитет экологической безопасности и природопользования. Одно предприятие расположено на Магистральном проезде Курска, другое - в селе Рышково Курского района.Экологи проверили эти заводы и зафиксировали факт выбросов белого и серого дыма и наличие неприятного запаха на производстве. Сейчас проводится административное расследование. Отборы проб воздуха сделает специализированная лаборатория.Если нарушения подтвердятся, к предприятиям применят меры в соответствии с действующим законодательством, сообщли в комитете.