Два курских асфальтобетонных завода загрязняют окружающую среду
Экологи зафиксировали факт выбросов белого и серого дыма и наличие неприятного запаха на производстве
Экологи проверили эти заводы и зафиксировали факт выбросов белого и серого дыма и наличие неприятного запаха на производстве. Сейчас проводится административное расследование. Отборы проб воздуха сделает специализированная лаборатория.
Если нарушения подтвердятся, к предприятиям применят меры в соответствии с действующим законодательством, сообщли в комитете.