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Разработкой генплана Курска займется «Гипрогор»

Специалисты именно этой компании разрабатывали первый генплан нашего города ещё в 1951 году 
Разработкой генплана Курска займется «Гипрогор»

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Разработкой генплана Курска займется Российский институт градостроительства и инвестиционного развития - «Гипрогор». Об этом сегодня сообщил мэр Виктор Карамышев. Специалисты именно этой компании разрабатывали первый генплан нашего города ещё в 1951 году и в дальнейшем неоднократно работали над этим документом.

По словам главы города, в Курск уже приехала большая команда, в которую вошли специалисты самых разных отраслей. Градоначальник попросил разработчиков сконцентрироваться на двух важных моментах, которые необходимо отразить в будущем генплане. 

"Во-первых, это детинец – центр, я бы даже сказал, сердце города, который будет подвергнут реновации, в преддверии тысячелетия Курска. Также пристального внимания требует район Северный, который активно строится и развивается", - написал Виктор Карамышев на своей странице в соцсети. 

Работу над генпланом должны завершить в ноябре следующего года. Весной начнётся согласование проекта со всеми заинтересованными структурами. Также мэр обещает обязательно провести общественные обсуждения – разработчики изучат все предложения горожан. 

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