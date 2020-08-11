Разработкой генплана Курска займется «Гипрогор»

Специалисты именно этой компании разрабатывали первый генплан нашего города ещё в 1951 году

Разработкой генплана Курска займется Российский институт градостроительства и инвестиционного развития - «Гипрогор». Об этом сегодня сообщил мэр Виктор Карамышев. Специалисты именно этой компании разрабатывали первый генплан нашего города ещё в 1951 году и в дальнейшем неоднократно работали над этим документом.По словам главы города, в Курск уже приехала большая команда, в которую вошли специалисты самых разных отраслей. Градоначальник попросил разработчиков сконцентрироваться на двух важных моментах, которые необходимо отразить в будущем генплане."Во-первых, это детинец – центр, я бы даже сказал, сердце города, который будет подвергнут реновации, в преддверии тысячелетия Курска. Также пристального внимания требует район Северный, который активно строится и развивается", - написал Виктор Карамышев на своей странице в соцсети.Работу над генпланом должны завершить в ноябре следующего года. Весной начнётся согласование проекта со всеми заинтересованными структурами. Также мэр обещает обязательно провести общественные обсуждения – разработчики изучат все предложения горожан.