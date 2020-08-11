Волгоградец выудил у курянки деньги за якобы найденную лошадь

Селянка искала пропавшее животное с помощью соцсетей

Жительница Мантуровского район Курской лишилась 11 тысяч рублей в поисках пропавшей лошади. Когда животное женщины потерялось, она не стала обращаться в полицию, а опубликовала объявление с просьбой о помощи в поисках в соцсетях. Через несколько дней ей позвонил мужчина и рассказал, что приобрел лошадь у неизвестных, но вернуть её готов за ту сумму, которую потратил на покупку. 11 тысяч рублей незнакомец предложил перевести на его карту, а лошадь обещал привязать на окраине села.Женщина, не задумываясь перевела деньги, даже не видя животное. В назначенный день мужчина сообщил, что привёл лошадь. Почти целый день он был на связи с владельцами, которых заставлял ездить в новые места, объясняя тем, что не помнит точного местоположения, а к вечеру отключил телефон.Тогда селянка обратилась в полицию.Полицейские выяснили, что женщине звонили из Волгоградской области. Эту информацию они передали волгоградским коллегам. В итоге задержали 38-летнего рецидивиста. Установлено, что менно он вынудил курянку перевести ему деньги. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Также следствие проведёт работу по возмещению ущерба.