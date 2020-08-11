Курян приглашают обсудить проект сквера русско-татарской дружбы
Общественная территория появится в частном секторе проспекта Дружбы
Проект сквера подготовили специалисты Минстроя Татарстана. Предполагается, что на этом участке обустроят детскую игровую зону, спортивную площадку, сцену для проведения мероприятий, арт-объект из букв и беговую дорожку.
Встреча состоится вечером, в 18-30 по адресу Курск, улица Радищева, 66А. Зарегистрироваться на неё можно в сообщениях сообщества Центр компетенций в соцсети "ВКонтакте".