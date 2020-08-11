  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян приглашают обсудить проект сквера русско-татарской дружбы

 Общественная территория появится в частном секторе проспекта Дружбы
Курян приглашают обсудить проект сквера русско-татарской дружбы

Читайте также

В четверг,  13 августа Центр компетенций приглашает курян обсудить будущий проект сквера русско-татарской дружбы. Общественная территория появится в частном секторе проспекта Дружбы и будет носить имя поэта Габдуллы Тукая. 

Проект сквера подготовили специалисты Минстроя Татарстана. Предполагается, что на этом участке обустроят детскую игровую зону, спортивную площадку, сцену для проведения мероприятий, арт-объект из букв и беговую дорожку. 

Встреча состоится вечером, в 18-30 по адресу Курск, улица Радищева, 66А. Зарегистрироваться на неё можно в сообщениях сообщества Центр компетенций в соцсети "ВКонтакте". 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Авиарейсы из Курска в Анапу и Симферополь продлили до конца сентября

Курский кукольный театр пока будет показывать спектакли только для взрослых

В Курской области за день оштрафовали 11 нарушителей требований пожарной безопасности

Волгоградец выудил у курянки деньги за якобы найденную лошадь

Разработкой генплана Курска займется «Гипрогор»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске