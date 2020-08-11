Огнеборцы 35 раз выезжали по тревоге

В Курской области за день оштрафовали 11 нарушителей требований пожарной безопасности. За минувшие сутки огнеборцы 35 раз выезжали по тревоге, в регионе зарегистрированы 25 пожаров. Горели трава, мусор, стерня и бесхозное строение. 11 раз для тушения пожаров привлекались добровольцы.Так, в Октябрьском районе горело полгектара стерни. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На гражданина за это правонарушение составили административный протокол. Случаи горения стерни происходили трижды: в Курском и Октябрьском районах, рассказали в региональном МЧС.По данным сайта «Авиалесохрана» зарегистрирована 1 термическая точка в Пристенском районе - там горело 150 квадратов сухой растительности.В спасательном ведомстве напоминают, на большей территории области установлен третий фактический класс пожарной опасности, в Курчатовском и Поныровском районах, а также в Курчатове - 4-й, в Обоянском районе -5-й класс. В регионе действует особый противопожарный режим: посещение лесов и разведение открытого огня запрещено.