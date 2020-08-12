Сегодня на мемориале почтят память моряков, погибших 20 лет назад на подлодке «Курск»

Эта трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. В Курске захоронены 12 подводников





Эта трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. В Курске захоронены 12 членов экипажа, шестеро из них – куряне. Всего на АПРК «Курск» погибли 7 наших земляков, один захоронен в Подмосковье.





Российские власти обвиняют в том, что они не сделали всего необходимого для спасения моряков, в том, что они слишком долго отказывались принять помощь других стран, в том, что эта история с самого начала сопровождалась дезинформацией и до сих пор многие вопросы остались без ответа.





В 10 часов у памятника экипажу АПРК «Курск» на мемориале «Памяти павших в Великой отечественной войне» состоится церемония возложения венков и цветов. Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Сегодня в России почтят память моряков, погибших 20 лет назад на подлодке «Курск». Памятные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Воронеже, Курске, а также в Видяеве – городе, откуда подлодка вышла в последнее плавание.