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Сегодня на мемориале почтят память моряков, погибших 20 лет назад на подлодке «Курск»

Эта трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. В Курске захоронены 12 подводников

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Сегодня в России почтят память моряков, погибших 20 лет назад на подлодке «Курск». Памятные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Воронеже, Курске, а также в Видяеве – городе, откуда подлодка вышла в последнее плавание. 

Эта трагедия унесла жизни 118 членов экипажа. В Курске захоронены 12 членов экипажа, шестеро из них – куряне. Всего на АПРК «Курск» погибли 7 наших земляков, один захоронен в Подмосковье.

Российские власти обвиняют в том, что они не сделали всего необходимого для спасения моряков, в том, что они слишком долго отказывались принять помощь других стран, в том, что эта история с самого начала сопровождалась дезинформацией и до сих пор многие вопросы остались без ответа.

В 10 часов у памятника экипажу АПРК «Курск» на мемориале «Памяти павших в Великой отечественной войне» состоится церемония возложения венков и цветов. Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности.
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