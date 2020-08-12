В Курске в рамках нацпроекта ремонтируют дорогу к автовокзалу

Если позволит погода, завершить укладку верхнего слоя асфальта дорожники планируют до конца недели

В Курске в рамках нацпроекта «БКАД» ремонтируют дорогу к автовокзалу. Дорожники работают по улице Орловской на участке от проспекта Дружбы до улицы 50 лет Октября - всего почти 3 км дорожного полотна, четыре полосы движения: по две в каждом направлении.





Как сообщили в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог, подрядчик приступил к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Используется качественная смесь, изготовленная по методу объемно-функционального проектирования, что позволит увеличить межремонтные сроки полотна. Уже выполнено более 60% работ. Если позволит погода, завершить укладку верхнего слоя асфальта дорожники планируют до конца недели.





Как только дорожное полотно будет уложено, а пробы асфальта пройдут испытания на соответствие стандартам качества, начнется обустройство дороги. Рабочие восстановят тротуары, разделительную полосу, установят новые дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку термопластиком.





Всего в рамках национального проекта «БКАД» в Курске отремонтируют 46 улиц. Это более 48 км дорожного полотна.