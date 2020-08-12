БСМП в Курске возвращается к привычному режиму работы

Все пациенты, которые попадают в больницу, сначала помещаются на обсервацию, где они сдают тест на коронавирус

Больница скорой медицинской помощи в Курске возвращается к привычному до пандемии режиму работы. Пока не полностью, а по отделениям. Хирургический корпус начал прием пациентов в обновленных помещениях, сообщает телеканал « ТАКТ ». Здесь планировалось развертывание 325 новых коек для коронавирусных больных. Но для их размещения требовался серьезный ремонт. За федеральные и областные средства были приведены в порядок палаты, операционные, диагностические помещения и холлы. Пополнился хирургический корпус и новым оборудованием – аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами и другой важной медицинской техникой, которая окажет помощь в лечении.





Андрей Озеров, и.о. главного врача больницы скорой медицинской помощи г. Курска:

- Закуплены новые рентгеновские аппараты. В плане у нас еще получение 6 новых аппаратов ультразвуковой диагностики переносных. Эти аппараты необходимы, практически в каждом отделении у нас будет свой аппарат ультразвуковой и рентгеновской диагностики для того, чтобы оказывать помощь непосредственно у койки больного, проводить диагностические мероприятия.





Все пациенты, которые попадают в больницу, сначала помещаются на обсервацию, где они сдают тест на коронавирус. После получения отрицательного результата, их переводят в изолятор профильного отделения, где берется второй тест. Если результат снова отрицательный, пациента переводят в палату. При этом для того, чтобы выдерживать социальную дистанцию, часть коек в палатах закрыли.





77 коек в двух корпусах БСМП пока заняты пациентами с новой коронавирусной инфекцией, всего же с 19 мая медики больницы скорой медицинской помощи вылечили порядка 450 пациентов. К оказанию плановой медицинской помощи постепенно намерены вернуть и остальные корпуса больницы. Однако в случае ухудшения эпидситуации учреждение в течение суток сможет вернуться к режиму работы в формате ковид-госпиталя.





Ирина Забелина, первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области:

- Плановая медицинская помощь, конечно же, будет организована в будущем. Но все это мы делаем по согласованию с Роспотребнадзором. Мы понимаем, что плановую помощь надо восстанавливать и люди порой без нее страдают, но тем не менее всегда это делается по представлению Роспотребнадзора.





В перспективе на базе БСМП должен начать работу первичный сосудистый центр. Его открытие позволит сократить сроки оказания экстренной помощи сосудистым больным. А на базе онкологического корпуса планируется создание центра амбулаторной помощи.