Сейчас в нашем городе проходят съёмки







Осенью на железнодорожном вокзале покажут документальный фильм о Курске. Сейчас в нашем городе проходят съёмки. Режиссёр - Сергей Полищук. О становлении и развитии родного города расскажут историки и спортсмены, искусствоведы и театральные деятели. Планируется, что в съёмках примут участие и знаменитые российские артисты курского происхождения: Игорь Скляр, Владимир Винокур и Юлия Галкина.На съемочной площадке уже успели отметиться курский архитектор, член Союза архитекторов России Олег Заутренников, завлит курского драмтеатра Ольга Люстик и директор Курского кинофонда Андрей Немиров. Андрей Немиров рассказал об истории кинопоказа в Курске и о съёмках двух фильмов. Это «Огненная дуга» 1968 года - первая часть легендарной киноэпопеи «Освобождение» Юрия Озерова, подчеркивающая исключительное значение Курской битвы в истории Второй мировой войны, и курсовая работа студентов ВГИКа Александра Гордона и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет…». Лента снималась в Курске в 1958 году, её сюжет основан на реальных событиях, происходивших в нашем городе и описанных советским писателем Аркадием Сахниным в очерке «Эхо войны».«Документальный фильм о Курске продолжительностью около 20 минут начнут показывать на железнодорожном вокзале уже в начале осени - специально для этого внутри здания установят два больших монитора. Примерно в двух десятках городов России работа уже завершена», - рассказал режиссёр Сергей Полищук.Съёмки документальной ленты проходят в рамках федерального мультимедийного просветительского проекта, реализуемого на железнодорожных станциях России, «Исторический багаж». По сути это интерактивные выставки на вокзалах городов, где информация собрана по разделам: карта и территория, история места, искусство, земля и люди, рассказали в кинофонде. Проект реализует по поручению президента Институт российской истории РАН совместно с Фондом «Культурное пространство» при поддержке ОАО РЖД и при участии Российского исторического общества.