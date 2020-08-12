Очередной эко-вояж намечен на воскресенье

16 августа по Курску снова проедет экотакси. В этот раз по просьбам курян организаторы немного расширят график движения.16.00 – 16.20 – пл. Рокоссовского, напротив входа во Дворец молодежи (ул. Белгородская, 14Б)16.30 – 17.00 – точка у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)17.10 – 17.40 – парковка ТЦ «Бумеранг» (ул. Студенческая, 20А)18.00 – 18.30 – пл. Перекальского (парковка напротив магазина «Пятерочка», переулок Блинова, 1)18.50 – 19.10 – парковка «Европы-29» (пр-т Победы, 48).Кроме этого эту экологическую акцию поддержит «Спецавтобаза по уборке Курска», которая отправит на переработку отсортированный мусор. Активисты примут и «неформат» — пробки от винных бутылок, пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба, а также чистую пленку (стрейч-пленку, фасовочные прозрачные пакеты и пупырчатую пленку).Горожанам напоминают, что вторсырье нужно разложить по разным мешкам:- макулатуру (картон, журналы, газеты, книги) — все без скрепок и пружин;- алюминиевые и жестяные банки;- пластик: бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры;- бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты;- фляги, контейнеры, бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки;- банки и бутылки, стеклянные стаканы – с них снять железные и пластиковые крышки и кольца;- батарейки.