В Курске установят 12 новых и приведут в порядок 30 старых остановочных павильонов

Вместо старых пластиковых панелей там установят новые антивандальные

В Курске установят 12 новых и обновят 30 существующих остановочных павильонов. Так, на улице Карла Маркса приведут в порядок 17 остановочных комплексов: на участке от улицы Росинка до конечной остановки на проспекте Дериглазова, по два комплекса отремонтируют на улицах Студенческая, Косухина, Энтузиастов, Орловская, а также на Магистральном проезде. Ещё один павильон заменят на остановке «Понизовка». Вместо старых пластиковых панелей там установят новые антивандальные, уточнили в мэрии.Кроме этого, новые остановочные павильоны появятся на улицах Малых, Литовская, Заводская, Малышева, Сумская, Суворовская, Димитрова, на проспекте Ленинского Комсомола и во 2-м Воротнем переулке.В прошлом году аналогичные павильоны установили на улицах Радищева, Конорева, Косухина, Сумская, Ильича, Кавказская, на Льговском повороте, на проспекте Клыкова и площади Добролюбова.