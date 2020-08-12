В Курске установят 12 новых и приведут в порядок 30 старых остановочных павильонов
Вместо старых пластиковых панелей там установят новые антивандальные
Кроме этого, новые остановочные павильоны появятся на улицах Малых, Литовская, Заводская, Малышева, Сумская, Суворовская, Димитрова, на проспекте Ленинского Комсомола и во 2-м Воротнем переулке.
В прошлом году аналогичные павильоны установили на улицах Радищева, Конорева, Косухина, Сумская, Ильича, Кавказская, на Льговском повороте, на проспекте Клыкова и площади Добролюбова.