Всего за первый месяц лета скончались 147 курян с подтвержденным COVID-19. Всех умерших Росстат делит на три группы

В июне 22 курянина умерли от коронавируса, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Отмечается, что у них COVID-19 идентифицирован в полном объеме. Погибшие из этой категории отражаются в ежедневных сводках оперштаба.Еще у 22 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Кроме этого, у 103 человек COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.В целом в России, по данным Росстата, в июне коронавирус был признан основной причиной смерти 5448 человек. В ведомстве ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.