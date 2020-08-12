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В июне 22 курянина умерли от коронавируса

Всего за первый месяц лета скончались 147 курян с подтвержденным COVID-19. Всех умерших Росстат делит на три группы
В июне 22 курянина умерли от коронавируса

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В июне 22 курянина умерли от коронавируса, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Отмечается, что у них  COVID-19 идентифицирован в полном объеме. Погибшие из этой категории отражаются в ежедневных сводках оперштаба. 

Еще у 22 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Кроме этого, у 103 человек COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания. 

В целом в России, по данным  Росстата, в июне коронавирус был признан основной причиной смерти 5448 человек. В ведомстве ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы. 

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