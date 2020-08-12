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Курянин, покупая машину по объявлению, стал жертвой мошенников

Он сам предложил незнакомцу перевести задаток
Курянин, покупая машину по объявлению, стал жертвой мошенников

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53-летний житель Курска, покупая машину по объявлению, стал жертвой мошенников. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобиля с ценой ниже рыночной на 200 тысяч рублей. Он связался с продавцом по указанному телефону. Ему ответили, что на автомобиль уже нашлось несколько покупателей и в скором времени должна состояться сделка. Тогда курянин предложил внести задаток на банковскую карту, даже не видя автомобиль лично. Мужчина перевел 5 тысяч рублей на указанный счет, связался с продавцом и договорился о встрече. Но сделка не состоялась. Буквально сразу он получил от лже-продавца смс-сообщение о том, что сделки не будет: «Друг, извини, сижу в тюрьме. Перечисленные тобой деньги, пойдут на пожертвование…».

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в городском УМВД.

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