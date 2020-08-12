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В Курском городском роддоме снова начали принимать плановых пациенток

На первом этаже организовано отделение обсервации. Все поступающие женщины проходят тестирование на COVID-19
В Курском городском роддоме снова начали принимать плановых пациенток

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В Курском городском клинический роддоме возобновилась профильная деятельность. Пациентки уже поступили в гинекологическое и родильное отделения. На первом этаже организовано отделение обсервации. Все поступающие женщины проходят тестирование на COVID-19. 

Как и отмечалось ранее, все оборудование, приобретенное во время пандемии, останется в роддоме: современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп и аппараты ИВЛ. Сейчас в медучреждении ведется монтаж модуля для компьютерного томографа. 

«С конца апреля родильный дом работал в режиме ковидного стационара. Сотрудники достойно справились: ни один медработник не заболел, свыше 500 человек вылечили от коронавируса. Все противоэпидемические мероприятия в здании проведены, сделан косметический ремонт. Скоро здесь снова начнут появляться на свет младенцы», – отметил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

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