В Курском городском роддоме снова начали принимать плановых пациенток

На первом этаже организовано отделение обсервации. Все поступающие женщины проходят тестирование на COVID-19

В Курском городском клинический роддоме возобновилась профильная деятельность. Пациентки уже поступили в гинекологическое и родильное отделения. На первом этаже организовано отделение обсервации. Все поступающие женщины проходят тестирование на COVID-19.Как и отмечалось ранее, все оборудование, приобретенное во время пандемии, останется в роддоме: современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп и аппараты ИВЛ. Сейчас в медучреждении ведется монтаж модуля для компьютерного томографа.«С конца апреля родильный дом работал в режиме ковидного стационара. Сотрудники достойно справились: ни один медработник не заболел, свыше 500 человек вылечили от коронавируса. Все противоэпидемические мероприятия в здании проведены, сделан косметический ремонт. Скоро здесь снова начнут появляться на свет младенцы», – отметил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.