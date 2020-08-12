Больше тысячи курян зарегистрировались в качестве самозанятых
Специальный налоговый режим заработал в Курской области с 1 июля
Упростить работу самозанятым может «Яндекс», который запускает новую бесплатную платформу. Приложение «Яндекс.Про» поможет с оформлением статуса, ведением бухгалтерии и уплатой налогов. До этого сервисом пользовались только водители такси и автокурьеры.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет прямо в приложении. Чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически, достаточно синхронизировать все данные с официальным сервисом ФНС России «Мой налог».