Специальный налоговый режим заработал в Курской области с 1 июля

Больше тысячи курян зарегистрировались в качестве самозанятых. Такие данные приводит региональная налоговая служба. В Курской области самозанятые могут работать открыто с 1 июля. Спецрежим могут использовать граждане, не имеющие работодателя и наёмных работников, которые создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников и получают доход, не превышающий 2,4 млн рублей в год. Налоговая нагрузка минимальная – 4-6%. Это возможность «выйти из тени», и спокойно рекламировать свои услуги, - пояснил заместитель губернатора Вячеслав Берзин.Упростить работу самозанятым может «Яндекс», который запускает новую бесплатную платформу. Приложение «Яндекс.Про» поможет с оформлением статуса, ведением бухгалтерии и уплатой налогов. До этого сервисом пользовались только водители такси и автокурьеры.Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет прямо в приложении. Чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически, достаточно синхронизировать все данные с официальным сервисом ФНС России «Мой налог».