Курские власти взялись за нарушителей, ограничивающих доступ к водоемам

В отношении нарушителей возбуждают административные дела и проводят расследования, материалы направляют в муниципалитеты и прокуратуру

В Курской области взялись за нарушителей, ограничивающих доступ к водоемам, в том числе касается и ограничения доступа граждан к водным объектам. Экологи проводят рейды.Так, в ходе осмотра водоемов в Беловском, Горшеченском, Кореневском, Курском, Тимском, Большесолдатском и Курчатовском районах выявлено два случая ограничения доступа жителей к рекам Груня и Толпинка в Кореневском районе.Регулярно проводятся рейды на реке Тускарь, в ходе которых выявляются самовольные застройки на прибрежной полосе: заборы, бетонные стены и прочие конструкции, которые мешают свободному доступу к воде или проходу вдоль реки. В этом году на отрезке от Курского водохранилища до 1-го Прогонного переулка Курска выявлено 75 подобных случаев.В отношении нарушителей возбуждают административные дела и проводят расследования, материалы направляют в муниципалитеты и прокуратуру.Работа по обследованию прибрежных защитных полос водных объектов области продолжается, подчеркнули подчеркнули в региональной администрации.