Причем только в масках и перчатках

На первый домашний матч курского «Авангарда» в сезоне пустят не больше 450 болельщиков. Такое решение принято в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.За несколько часов до начала матча все помещения стадиона «Трудовые резервы» продезинфицируют. Территорию спортивной арены разделят на «чистую» и «грязную» зоны для зрителей и лиц, принимающих участие в подготовке футбольного матча. Они будут проходить в «чистую» зону, куда закроют доступ для всех остальных, через специальный «санитарный тоннель», сообщили в пресс-службе клуба.При входе на стадион все болельщики должны иметь при себе санитарные защитные маски и перчатки. Подчеркивается, что допуск на стадион без масок и перчаток ЗАПРЕЩЕН. За нарушение болельщиками санитарных норм во время матча - клуб подвергнут штрафным санкциям. Впоследствии этот штраф могут преложить на самих нарушителей.Всем зрителям при входе на стадион измерят температуру бесконтактными термометрами в зоне досмотра. Тех, у кого температура тела будет выше 37 градусов, на трибуны не пустят. Рассадят болельщиков в шахматном порядке, на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Причем эти нормы распространяются даже на членов одной семьи. Единственное исключение - болельщики с детьми до семи лет: малышей можно будет посадить на колени.Также отмечается, что преимущество в посещении матчей будет у владельцев сезонных абонементов. Всех зрителей разместят на секторах № 3 и №4 верхнего яруса Южной трибуны.Впервые на футболе не будут работать точки питания. Приобрести на стадионе можно будет только питьевую воду и другие безалкогольные напитки. Развлекательные программы тоже отменены, а подавать мячи игрокам будут взрослые, 18-летние ребята.Добавим, накануне в «Авангарде» стартовала продажа новых и обмен старых абонементов. Приобрести и обменять абонементы можно будет в офисе клуба в Северной трибуне (вход с ул. Садовой) сегодня и завтра с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:00.По вопросам, связанным с приобретением и обменом абонементов, можно обращаться к специалисту по работе с болельщиками Сергею Хрипкову.Напомним, первый домашний матч в сезоне ПФЛ куряне проведут с тульским «Химиком-Арсеналом» в субботу, 15 августа. Начало в 17 часов.