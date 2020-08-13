Рецидивист подкараулил женщину в подъезде и попытался отнять сумку

Курянка дала отпор грабителю и его задержали по «горячим следам». Нападавшим оказался 33-летний ранее судимый житель Курска. Он подкараулил женщину в подъезде дома по улице Комарова и попытался выхватить у неё сумку. Когда же горожанка оказала нападавшему сопротивление, он поспешил скрыться с места преступления.Однако курянка хорошо запомнила злоумышленника и подробно рассказала полицейским о его приметах. У преступника на руках были татуировки. С её слов эксперты-криминалисты составили фоторобот. В результате подозреваемого оперативно задержали.Полицейские установили его причастность к совершению ещё одного преступления – разбойного нападения на продуктовый магазин. Тогда злоумышленник вошел в торговую точку на улице Комарова и, угрожая кассиру ножом, похитил 8 тысяч рублей. Женщина не обратилась своевременно в правоохранительные органы, но уже в полиции опознала преступника. Оперативники изъяли в квартире подозреваемого нож. Денежные средства злоумышленник потратил на спиртное.Сейячас мужчина арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.