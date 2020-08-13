Курянину вынесли приговор за убийство двух человек

ТАКТ". Обвиняемый – 26-летний житель села Шустово Конышевского района. По версии следствия 21 июля 2018 года мужчина с целью ограбления решил напасть на 90-летнюю соседку, ветерана Великой Отечественной войны.Курский областной суд вынес приговор подозреваемому в убийстве двух человек и одном покушении на убийство, передает телеканал "
Как оказалось, в доме пенсионерки находилось двое её родственников. Но злоумышленника это не остановило. Он стал требовать денег, угрожая пневматическим пистолетом, а после – всем троим нанёс удары ножом. Родственники женщины скончались на месте от полученных повреждений. Жизнь 90-летней хозяйки дома удалось спасти.
Кирилл Темираев, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области: Курским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Стариковского Сергея Александровича, он обвинялся в совершении двойного убийства, а также покушении на тройное убийство, сопряжённое с разбоем, в том числе, в отношении лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии. Вину в совершённом преступлении на стадии следствия Стариковский полностью признал, поясняя обстоятельства совершённого преступления. Вместе с тем, в суде вину отрицал в полном объёме, указывал на другое лицо как на лицо, совершившее преступление. Ранее он был неоднократно судим, преступление совершил в период непогашенной, не снятой судимости ранее, то есть в условиях рецидива.
С места преступления Стариковский взял телефон, банковскую карту, на счету которой было более 60 тысяч рублей, и скрылся на машине одного из потерпевших. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал, в зале суда – отрицал полностью. Сторона обвинения требовала для подсудимого 27-ми лет лишения свободы, 7 лет – в тюрьме, 20 – в исправительной колонии строгого режима. Адвокат Сергея Стариковского просила полностью оправдать подзащитного ввиду непричастности к преступлениям. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы - 7 лет с отбыванием в тюрьме и 18 в исправительной колонии строгого режима.
У ранее отрицавшего свою вину Сергея Стариковского есть возможность обжаловать приговор в течение 10 суток. Пока вердикт суда и свои дальнейшие действия обвиняемый никак не комментировал.
Курянину вынесли приговор за убийство двух человек
Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы - 7 лет с отбыванием в тюрьме и 18 в исправительной колонии строгого режима