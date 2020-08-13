Пока курянин был в отпуске, у него украли батареи и шины
Похитителем оказался 29-летний рецидивист
Оперативники установили, что злоумышленник проник в помещение, сорвав навесной замок. Изучив запись с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый житель Курска. Похищенное он продал случайным знакомым.
Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к еще 5 кражам в Курске. Возбуждено уголовное дело, рецидивист находится под подпиской о невыезде.