Также в здании вокзала дежурят медики

В Курске на железнодорожном вокзале установили тепловизор для бесконтактного измерения температуры тела в движущемся потоке. Он в режиме реального времени измеряет тепловое изображение человеческого тела и получает информацию о точке с самой высокой температурой.Пассажиры с повышенной температурой тела пройдут тестирование на коронавирус, для этого в здании вокзала дежурят медики. Если результат теста окажется положительным, об этом уведомят Роспотребнадзор для проведения эпидемиологического расследования, рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Исследования на COVID-19 будут проводить в лаборатории кожно-венерологического диспансера.Ранее тепловизор установили в курском аэропорту. Санитарно-карантинный контроль работает также в пунктах пропуска через госграницу.