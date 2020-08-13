В Курске на железнодорожном вокзале установили тепловизор
Также в здании вокзала дежурят медики
Пассажиры с повышенной температурой тела пройдут тестирование на коронавирус, для этого в здании вокзала дежурят медики. Если результат теста окажется положительным, об этом уведомят Роспотребнадзор для проведения эпидемиологического расследования, рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Исследования на COVID-19 будут проводить в лаборатории кожно-венерологического диспансера.
Ранее тепловизор установили в курском аэропорту. Санитарно-карантинный контроль работает также в пунктах пропуска через госграницу.