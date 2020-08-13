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В Курске на железнодорожном вокзале установили тепловизор

Также в здании вокзала дежурят медики
В Курске на железнодорожном вокзале установили тепловизор

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В Курске на железнодорожном вокзале установили тепловизор для бесконтактного измерения температуры тела в движущемся потоке. Он в режиме реального времени измеряет тепловое изображение человеческого тела и получает информацию о точке с самой высокой температурой.

Пассажиры с повышенной температурой тела пройдут тестирование на коронавирус, для этого в здании вокзала дежурят медики. Если результат теста окажется положительным, об этом уведомят Роспотребнадзор для проведения эпидемиологического расследования, рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Исследования на COVID-19 будут проводить в лаборатории кожно-венерологического диспансера.

Ранее тепловизор установили в курском аэропорту. Санитарно-карантинный контроль работает также в пунктах пропуска через госграницу.
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