В Курске из-за пожара на свалке загорелись три гаража

ЧП случилось на улице Школьной

Накануне вечером на улице Школьной произошёл пожар в гаражном кооперативе. Сообщение о нём поступило в дежурную смену в 21:42. В результате огонь повредил кровлю трёх гаражей, оказались закопчены стены, потолки и вещи.Как установили в ходе осмотра эксперты, предварительной причиной возгорания стал занос постороннего источника пламени. Предположительно, со слов собственника одного из гаражей, огонь перекинулся на гаражные боксы с мусорной свалки, где и произошло первоначально возгорание.Всего 12 августа курские огнеборцы 8 раз выезжали на сообщения о возгораниях, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. За сутки зарегистрировано 5 пожаров и 3 случая подгорания пищи без последующего горения.