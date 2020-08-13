В Курске из-за пожара на свалке загорелись три гаража
ЧП случилось на улице Школьной
Как установили в ходе осмотра эксперты, предварительной причиной возгорания стал занос постороннего источника пламени. Предположительно, со слов собственника одного из гаражей, огонь перекинулся на гаражные боксы с мусорной свалки, где и произошло первоначально возгорание.
Всего 12 августа курские огнеборцы 8 раз выезжали на сообщения о возгораниях, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. За сутки зарегистрировано 5 пожаров и 3 случая подгорания пищи без последующего горения.