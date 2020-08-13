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В Курске из-за пожара на свалке загорелись три гаража

ЧП случилось на улице Школьной
В Курске из-за пожара на свалке загорелись три гаража

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Накануне вечером на улице Школьной произошёл пожар в гаражном кооперативе. Сообщение о нём поступило в дежурную смену в 21:42. В результате огонь повредил кровлю трёх гаражей, оказались закопчены стены, потолки и вещи.  

Как установили в ходе осмотра эксперты, предварительной причиной возгорания стал занос постороннего источника пламени. Предположительно, со слов собственника одного из гаражей, огонь перекинулся на гаражные боксы с мусорной свалки, где и произошло первоначально возгорание. 

Всего 12 августа курские огнеборцы 8 раз выезжали на сообщения о возгораниях, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС. За сутки зарегистрировано 5 пожаров и 3 случая подгорания пищи без последующего горения.

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