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В двух округах Курска на следующей неделе снова отключат свет

Не запланировано отключений только в Центральном округе
В двух округах Курска на следующей неделе снова отключат свет

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На следующей неделе в Курске снова будут отключать электроэнергию. Причина - плановые работы в электросетях. Света не будет в двух округах - Сеймском и Железнодорожном. В Центральном округе отключений не запланировано. 


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 августа с 9-00 до 17-00:
 
улица 5-я Кислинская 72-110 

8-й Степной переулок 49-63, 52-64;

9-й Степной переулок 51-63, 52А-58; 

3-я Степная улица 49-57, 48-54;

10-й Степной переулок 33-43, 32-46;

11-й Степной переулок 33-47, 36-46; 

12-й Степной переулок 19-31, 18-30; 

Телефон для справок: 32-32-15 



В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 августас 8-30 до 17-00:

Улица Куйбышева 1-38

Улица Железнодорожная 65-91, 66-92

Улица Козлова 41-75, 38-68

Улица Калинина 61-93 68- 96

19 августа с 13-30 до 16-00:

Улица Тамбовская 3 -23, 2-34,

Тамбовский п-к 1-7, 16-26

Улица Попова 9-21, 4-26

Улица Минина 50-78

Улица Полевая 3-19, 2-26

Улица Кривецкая 3-19, 2-14

Улица Подвойского 1-23, 2-18 

21 августа с 13-30 до 16-00:

Улица Союзная 5, 9, 13, 15, 17, 19, 10

Улица Краснознаменная 9, 9а

Телефон для справок: 26-32-10





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