В двух округах Курска на следующей неделе снова отключат свет

Не запланировано отключений только в Центральном округе

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электроэнергию. Причина - плановые работы в электросетях. Света не будет в двух округах - Сеймском и Железнодорожном. В Центральном округе отключений не запланировано.улица 5-я Кислинская 72-1108-й Степной переулок 49-63, 52-64;9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;3-я Степная улица 49-57, 48-54;10-й Степной переулок 33-43, 32-46;11-й Степной переулок 33-47, 36-46;12-й Степной переулок 19-31, 18-30;Улица Куйбышева 1-38Улица Железнодорожная 65-91, 66-92Улица Козлова 41-75, 38-68Улица Калинина 61-93 68- 96Улица Тамбовская 3 -23, 2-34,Тамбовский п-к 1-7, 16-26Улица Попова 9-21, 4-26Улица Минина 50-78Улица Полевая 3-19, 2-26Улица Кривецкая 3-19, 2-14Улица Подвойского 1-23, 2-18Улица Союзная 5, 9, 13, 15, 17, 19, 10Улица Краснознаменная 9, 9а