Курян приглашают на кинопоказ под открытым небом

Мероприятие в рамках проекта «Открытый экран» намечено на эту субботу

В Курской области продолжает работу XI сезон проекта «Открытый экран». В эту субботу, 15 августа, очередной кинопаказ под открытым небом состоится в Курске на площади Рокоссовского.Кинофонд приглашает курян посмотреть семейную комедию «Дорогой папа», 12+. Начнется же встреча со зрителями с музыкального выступления артистов курской филармонии в 19.30. А сразу после нее - показ фильма, который расскажет историю об успешном бизнесмене и его непростых отношениях с бывшей женой и дочерью.Режиссер фильма Михаил Расходников – автор нашумевшей драмы «Временные трудности». Новая картина снята по сценарию Павла Руминова («Статус: Свободен») и Тихона Корнева («Диггеры»). Все экстремальные сцены созданы без участия дублеров. В частности, от услуг каскадеров при съемках лобового столкновения двух машин отказалась актриса Ирина Пегова. В ролях также Владимир Вдовиченков и Валентина Ляпина.Организаторы просят зрителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при плохом самочувствии оставаться дома. Также отмечается, что при ухудшении погодных условий мероприятие отменят.