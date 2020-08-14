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Курян приглашают на кинопоказ под открытым небом

Мероприятие в рамках проекта «Открытый экран» намечено на эту субботу

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В Курской области продолжает работу XI сезон проекта «Открытый экран». В эту субботу, 15 августа, очередной кинопаказ под открытым небом состоится в Курске на площади Рокоссовского.

Кинофонд приглашает курян посмотреть семейную комедию «Дорогой папа», 12+. Начнется же встреча со зрителями с музыкального выступления артистов курской филармонии в 19.30. А сразу после нее - показ фильма, который расскажет историю об успешном бизнесмене и его непростых отношениях с бывшей женой и дочерью. 

Режиссер фильма Михаил Расходников – автор нашумевшей драмы «Временные трудности». Новая картина снята по сценарию Павла Руминова («Статус: Свободен») и Тихона Корнева («Диггеры»). Все экстремальные сцены созданы без участия дублеров. В частности, от услуг каскадеров при съемках лобового столкновения двух машин отказалась актриса Ирина Пегова. В ролях также Владимир Вдовиченков и Валентина Ляпина.

Организаторы просят зрителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при плохом самочувствии оставаться дома. Также отмечается, что при ухудшении погодных условий мероприятие отменят.

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