В курской глубинке выступил Валерий Гергиев

ТАКТ".Симфонический оркестр Мариинского театра прибыл в Поныри прямиком из Орловской области, где в музее-заповеднике Спасское Лутовиново днем отыграл концертную программу в рамках возобновившегося гастрольного тура по России, сообщает телеканал "
Гастроли приурочены к 75-летию Победы, это продолжение традиций Московского Пасхального фестиваля, который обычно начинается после празднования Светлого Христова Воскресения, но в этом году из-за пандемии коронавируса откладывался. Примечательно, что в список концертных площадок вошли не только крупные города, но российская глубинка - населенные пункты, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Летом 1943 года поселок Поныри был буквально охвачен огнем: здесь велись кровопролитные сражения на северном фасе Курской дуги. Выступление всемирно известного коллектива накануне 77-й годовщины Победы в Курской битве для поныровцев стало настоящим подарком. Были среди зрителей и те, кто приехал из областного центра. Несмотря на то, что выступление задержали почти на час, площадь не покинул никто, люди только прибывали. А чтобы не замерзнуть в холодный вечер, многие заранее брали с собой пледы и надевали теплые куртки.
- Мы из Курска приехали. Это один шанс из миллиона. Все к нему в Вену ездят, в Лондон, чтоб послушать такого художника! Здесь такой подарок! Конечно, специально приехали. Хотим побеседовать с ним, сфотографироваться. Кумир!
- Такой случай, который вообще может в жизни никогда не повториться. Это просто счастье для района! Как можно не посмотреть такой великий ансамбль такого великого руководителя. Мы будем ждать столько, сколько потребуется ради того, чтобы посмотреть их вживую!
- Даже безоговорочно хочется его послушать вживую, посмотреть на него потому, что он благотворительностью занимается, человек очень широкой души. Мы его видим, слушаем. Несколько раз интервью его слушала. Так что мы знаем, несмотря на то, что в деревне живем, мы о нем слышим и знаем.
- Мы здесь живем рядом совсем рядом, и для нас это счастье. Мы вообще не ожидали такого. Я когда узнал, это был просто шок, что к нам такие артисты приедут, и я вживую увижу все это. Я всю жизнь здесь прожил, рад! Меня дети балуют, они в Москве живут, и я кое-что видел. Но о таком и не мечтал!
Открыла концерт музыка Грига, после которой гости услышали произведения Прокофьева и Чайковского. Гастрольный тур маэстро Гергиева продлится до 20 августа. Музыканты побывают в Казани, Кирове, Волгограде, Ижевске, Смоленске и других городах. Завершится программа выступлений по традиции в Москве.
В курской глубинке выступил Валерий Гергиев
Симфонический оркестр Мариинского театра прибыл в Поныри прямиком из Орловской области, где отыграл концертную программу в рамках возобновившегося гастрольного тура по России