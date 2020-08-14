Курская пенсионерка перевела неизвестным 15 тысяч, чтобы помочь "сыну"

Мошенник позвонил женщине и, представившись её сыном, сообщил, что попал в ДТП

За минувшие сутки четверо курян стали жертвами мошенников.Так, 62-летняя курянка перечислила телефонным аферистам 15 тысяч рублей. Мошенники использовали известную всем схему обмана. Пенсионерке позвонил мужчина и представился ее сыном. Встревоженным голосом он сообщил, что стал виновником ДТП и попросил перечислить деньги, чтобы уйти от уголовной ответственности. Женщина, испугавшись за судьбу сына, не раздумывая перевела 15 тысяч рублей на указанный номер. Во время разговора звонивший оказывал психологическое давление на курянку и контролировал каждое её действие. Когда перевод был совершён, женщине позвонил сын, и обман раскрылся.Сейчас полиция ищет злоумышленников, возбуждено уголовное дело. Стражи порядка тем временем в очередной раз напоминают курянам, что подобные преступление можно легко предотвратить. Достаточно просто прервать разговор и перезвонить своим родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.