  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин пролез в магазин через окно и обчистил кассу, пока продавец отвлёкся

Все это время продавец находился в соседнем помещении, а пропажу обнаружил, когда пришли покупатели
Курянин пролез в магазин через окно и обчистил кассу, пока продавец отвлёкся

Читайте также

Курские полицейские по «горячим следам» задержали горожанина, обокравшего круглосуточный магазин на проспекте Клыкова. 

Как сообщил обратившийся к правоохранителям продавец торговой точки, неизвестный проник в павильон через окно и украл из кассы 26 тысяч рублей. Все это время продавец находился в соседнем помещении. Пропажу он обнаружил, когда в магазин пришел покупатель, а купюр для сдачи в кассе не оказалось. 

Грабителем оказался 29-летний ранее судимый житель Курска. Мужчина признался, что успел потратить часть украденных денег на личные нужды. Оставшиеся купюры полицейские обнаружили и изъяли у него в квартире.  
Возбуждено уголовное дело, курянину грозит до 5 лет лишения свободы.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Синоптики обещают потепление в Курской области на выходных

Эксперты разрешили продолжить реставрацию дома купца Гладкова в Курске

Курян обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы

Подрядчик не укладывается в сроки благоустройства Театральной площади Курска

В Курске 11 автовладельцев-нарушителей парковки пригласили "на ковёр"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске