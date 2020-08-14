Курянин пролез в магазин через окно и обчистил кассу, пока продавец отвлёкся
Все это время продавец находился в соседнем помещении, а пропажу обнаружил, когда пришли покупатели
Как сообщил обратившийся к правоохранителям продавец торговой точки, неизвестный проник в павильон через окно и украл из кассы 26 тысяч рублей. Все это время продавец находился в соседнем помещении. Пропажу он обнаружил, когда в магазин пришел покупатель, а купюр для сдачи в кассе не оказалось.
Грабителем оказался 29-летний ранее судимый житель Курска. Мужчина признался, что успел потратить часть украденных денег на личные нужды. Оставшиеся купюры полицейские обнаружили и изъяли у него в квартире.
Возбуждено уголовное дело, курянину грозит до 5 лет лишения свободы.