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В Курской области горело частное подворье. Пожарным удалось отстоять еще один дом

Из-за ветра и особенностей застройки пламя перекинулось на соседние строения
В Курской области горело частное подворье. Пожарным удалось отстоять еще один дом

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Днем 13 августа в селе Дружное Курчатовского района Курской области случился пожар - горел дом с надворными постройками. На место оперативно прибыли все экстренные службы, а также добровольная пожарная дружина Дружнянского сельсовета.

На момент возникновения пожара установилась ветреная погода, вдобавок из-за особенностей застройки территории (строения располагались в непосредственной близости друг к другу), пламя перебросилось на соседние строения. Огнеборцам удалось отстоять еще один расположенный рядом дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также они эвакуировали газовые баллоны, которые представляли дополнительную опасность.

Огонь повредил несколько надворных построек, общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров, рассказали в региональном МЧС. К ликвидации пожара привлекались 32 человека и 11 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. 

Причину пожара теперь предстоит установить специалистам.
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