Экологи не зафиксировали превышения норм вредных веществ на полигоне промотходов под Курском
Речь идет о полигоне вблизи села Старково в Октябрьском районе. В июле специалисты провели там исследования почвы
Образцы грунта и песка на полигоне экологи исследуют постоянно - проверяют содержание углеводородов, также проводят обработку обезвреживающим препаратом. После очищения грунт возвращается заказчику или используется для рекультивации.
Маслосодержащие отходы сжигают на специализированных установках. К примеру, дизельная установка для их сжигания «Гейзер 750М» дает возможность уничтожать более двух тысяч видов отходов, в том числе медицинских. Загрязненные нефтепродуктами отходы помещают в специальный контейнер для сбора и временного хранения.
Также отмечается, что в марте этого года прокуратура Октябрьского района и региональное управление Роспотребнадзора провели совместную проверку полигона. Нарушений в деятельности при утилизации или обезвреживании медицинских отходов не выявлено.
Полигон промышленных отходов работает с 1984 года и предназначен для размещения и обезвреживания отходов промышленных предприятий региона. С 2006 года деятельность на полигоне ведет АО «ППО «Старково».