  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Экологи не зафиксировали превышения норм вредных веществ на полигоне промотходов под Курском

Речь идет о полигоне вблизи села Старково в Октябрьском районе. В июле специалисты провели там исследования почвы
Экологи не зафиксировали превышения норм вредных веществ на полигоне промотходов под Курском

Читайте также

Экологи не обнаружили превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ на полигоне промышленных отходов вблизи села Старково в Октябрьском районе Курской области. В июле специалисты провели там исследования почвы. Как рассказал и.о. председателя регионального комитета экологической безопасности и природопользования Александр Володько, все отходы при поступлении проходят радиационный дозиметрический контроль. Захоронение ведется в соответствии с картами в зависимости от класса опасности, при необходимости создается изолирующий экран. Применяется биологический метод обезвреживания нефтесодержащих грунтов.

Образцы грунта и песка на полигоне экологи исследуют постоянно - проверяют содержание углеводородов, также проводят обработку обезвреживающим препаратом. После очищения грунт возвращается заказчику или используется для рекультивации.

Маслосодержащие отходы сжигают на специализированных установках. К примеру, дизельная установка для их сжигания «Гейзер 750М» дает возможность уничтожать более двух тысяч видов отходов, в том числе медицинских. Загрязненные нефтепродуктами отходы помещают в специальный контейнер для сбора и временного хранения.

Также отмечается, что в марте этого года прокуратура Октябрьского района и региональное управление Роспотребнадзора провели совместную проверку полигона. Нарушений в деятельности при утилизации или обезвреживании медицинских отходов не выявлено.

Полигон промышленных отходов работает с 1984 года и предназначен для размещения и обезвреживания отходов промышленных предприятий региона. С 2006 года деятельность на полигоне ведет АО «ППО «Старково».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Синоптики обещают потепление в Курской области на выходных

Эксперты разрешили продолжить реставрацию дома купца Гладкова в Курске

Курян обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы

Подрядчик не укладывается в сроки благоустройства Театральной площади Курска

В Курске 11 автовладельцев-нарушителей парковки пригласили "на ковёр"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске