Экологи не зафиксировали превышения норм вредных веществ на полигоне промотходов под Курском

Речь идет о полигоне вблизи села Старково в Октябрьском районе. В июле специалисты провели там исследования почвы

Экологи не обнаружили превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ на полигоне промышленных отходов вблизи села Старково в Октябрьском районе Курской области. В июле специалисты провели там исследования почвы. Как рассказал и.о. председателя регионального комитета экологической безопасности и природопользования Александр Володько, все отходы при поступлении проходят радиационный дозиметрический контроль. Захоронение ведется в соответствии с картами в зависимости от класса опасности, при необходимости создается изолирующий экран. Применяется биологический метод обезвреживания нефтесодержащих грунтов.Образцы грунта и песка на полигоне экологи исследуют постоянно - проверяют содержание углеводородов, также проводят обработку обезвреживающим препаратом. После очищения грунт возвращается заказчику или используется для рекультивации.Маслосодержащие отходы сжигают на специализированных установках. К примеру, дизельная установка для их сжигания «Гейзер 750М» дает возможность уничтожать более двух тысяч видов отходов, в том числе медицинских. Загрязненные нефтепродуктами отходы помещают в специальный контейнер для сбора и временного хранения.Также отмечается, что в марте этого года прокуратура Октябрьского района и региональное управление Роспотребнадзора провели совместную проверку полигона. Нарушений в деятельности при утилизации или обезвреживании медицинских отходов не выявлено.Полигон промышленных отходов работает с 1984 года и предназначен для размещения и обезвреживания отходов промышленных предприятий региона. С 2006 года деятельность на полигоне ведет АО «ППО «Старково».