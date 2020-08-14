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Подрядчик не укладывается в сроки благоустройства Театральной площади Курска

Несмотря на это, работы должны быть завершены к 1 сентября

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Подрядчик не укладывается в сроки благоустройства Театральной площади Курска. Несмотря на это, работы должны быть завершены к 1 сентября. Такое поручение дал мэр города. Ход работ он держит на контроле. 

На площади выполнена подводка воды, завершается монтаж электроснабжения и освещения, ведется укладка плитки. К плитке у Виктора Карамышева и возникли вопросы. На днях он лично проверил, как ведётся благоустройство пешеходной зоны и обратил внимание на то, что плитка уложена неровно и с зазорами, местами отколота, как заметил мэр, в процессе укладки. Представитель подрядчика, как это ни странно, пытался убедить главу города, что всё в порядке. По его словам, на работу вышла ещё одна бригада. Однако во время ревизии на площади Виктор Карамышев рабочих не нашёл. 

"Они должны работать не останавливаясь. Я этого не вижу. Я еду утром - здесь никого нет, они только подъезжают. Я еду с работы - они уже уехали. - возмутился градоначальник. - Я сомневаюсь, что работы будут выполнены к 1-му сентября такими силами. Нужно, чтобы здесь работало человек 50. Тогда это будет выполнено. Какими хотите силами рассчитайте, но чтобы норма ежедневная выполнялась. При любых обстоятельствах. Следите за качеством, потому что руководитель не следит, прораб не следит. Чтобы потом им не пришлось переделывать. Такие щели, как там, и неровности плитки мы принимать не можем". 

Как только завершаться строительные работы, на площади установят урны, фонари, перголы с качелями, скамейки и клумбы.

Территория благоустройства поделится на две функциональные зоны. Со стороны стадиона «Трудовые резервы» – территория для тихого отдыха с детьми. Перед драмтеатром - зона для массовых мероприятий с зимней инсталляцией и местом для новогодней ёлки.
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