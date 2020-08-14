Курян обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы
А также в течение трех дней сдавать анализ на COVID-19
Речь идет о порядке прибытия россиян в страну воздушным транспортом. Правила, определенные Роспотребнадзором, касаются как вывозных рейсов из-за рубежа, так и регулярных авиарейсов. Теперь необходимо заполнить анкету прибывающего на борту и форму на портале госуслуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
Кроме этого, в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну нужно сдать анализ на коронавирус, затем разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале госуслуг.
При этом отмечается, если результат теста будет отрицательным, обязательное наблюдение после возвращения из-за границы воздушным транспортом в условиях обсерватора или самоизоляция не требуется.