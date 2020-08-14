Курян обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы

А также в течение трех дней сдавать анализ на COVID-19

Распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» претерпело важную редакцию. В документе уточнено, что граждане, прибывшие в Россию из-за границы, обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию, «за исключением случаев, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации», сообщает сайт региональной администрации.Речь идет о порядке прибытия россиян в страну воздушным транспортом. Правила, определенные Роспотребнадзором, касаются как вывозных рейсов из-за рубежа, так и регулярных авиарейсов. Теперь необходимо заполнить анкету прибывающего на борту и форму на портале госуслуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).Кроме этого, в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну нужно сдать анализ на коронавирус, затем разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале госуслуг.При этом отмечается, если результат теста будет отрицательным, обязательное наблюдение после возвращения из-за границы воздушным транспортом в условиях обсерватора или самоизоляция не требуется.