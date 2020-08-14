  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы

А также в течение трех дней сдавать анализ на COVID-19
Курян обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы

Читайте также

Распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» претерпело важную редакцию. В документе уточнено, что граждане, прибывшие в Россию из-за границы, обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию, «за исключением случаев, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации», сообщает сайт региональной администрации. 

Речь идет о порядке прибытия россиян в страну воздушным транспортом. Правила, определенные Роспотребнадзором, касаются как вывозных рейсов из-за рубежа, так и регулярных авиарейсов. Теперь необходимо заполнить анкету прибывающего на борту и форму на портале госуслуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). 

Кроме этого, в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну нужно сдать анализ на коронавирус, затем разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале госуслуг. 

При этом отмечается, если результат теста будет отрицательным, обязательное наблюдение после возвращения из-за границы воздушным транспортом в условиях обсерватора или самоизоляция не требуется.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Синоптики обещают потепление в Курской области на выходных

Эксперты разрешили продолжить реставрацию дома купца Гладкова в Курске

Подрядчик не укладывается в сроки благоустройства Театральной площади Курска

В Курске 11 автовладельцев-нарушителей парковки пригласили "на ковёр"

Ждун на аварийном мосту под Курском начал отсчёт дней до ремонта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске