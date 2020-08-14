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Эксперты разрешили продолжить реставрацию дома купца Гладкова в Курске

Объем воссоздаваемых элементов соответствует ранее определенному размеру и не превышает 30% от общего количества
Эксперты разрешили продолжить реставрацию дома купца Гладкова в Курске

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Реставрацию дома купца Гладкова в Курске можно продолжить. К такому выводу пришли эксперты после проведенных научных исследований реставрационных работ на объекте культурного наследия. 

Исследования провело ООО «Эксперт-Оценка» - которое является разработчиком научно-проектной документации и осуществляет авторский, технический надзор и научное руководство.

Реставрационные работы по лепному декору проводятся в соответствии с разработанной научно-проектной документацией и рекомендациями ООО «Эксперт-Оценка». Объем воссоздаваемых элементов соответствует ранее определенному размеру и не превышает 30% от общего количества, пояснил и.о. начальника управления по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев. 

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