Эксперты разрешили продолжить реставрацию дома купца Гладкова в Курске
Объем воссоздаваемых элементов соответствует ранее определенному размеру и не превышает 30% от общего количества
Исследования провело ООО «Эксперт-Оценка» - которое является разработчиком научно-проектной документации и осуществляет авторский, технический надзор и научное руководство.
Реставрационные работы по лепному декору проводятся в соответствии с разработанной научно-проектной документацией и рекомендациями ООО «Эксперт-Оценка». Объем воссоздаваемых элементов соответствует ранее определенному размеру и не превышает 30% от общего количества, пояснил и.о. начальника управления по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев.