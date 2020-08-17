Куряне смогут отправить заявку в «управляйку» и оценить её работу через приложение

Власти же смогут контролировать исполнение обращений граждан, поданных через приложение





Общение курян с управляющими компаниями выходит на новый уровень. Теперь не нужно дозваниваться до диспетчера, отправить заявку и вызвать мастера можно с помощью приложения. Там же можно оценить работу «управляйки».По возникающим вопросам жители могут написать в оперативный чат с управляющей компанией, умная система также напомнит, когда нужно подать показания счётчиков и оплатить услуги ЖКХ. В приложении сохраняется история и детализация счетов. Власти же смогут контролировать исполнение обращений граждан, поданных через приложение. В Доме Советов надеются, что сервис позволит улучшить качество управления городским хозяйством и обеспечить взаимодействие между управляющими компаниями, ТСЖ и жителями на более высоком уровне.Программа по комплексной цифровизации ЖКХ и внедрению в УК электронного сервиса запущена в Курской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства «Умный город» и проекта по цифровой трансформации ЖКХ Агентства стратегических инициатив.