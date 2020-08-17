Жительница Курской области хранила наркотики в холодильнике в лотке с яйцами

Вещества она заказала через интернет

Курчатовские полицейские в рамках операции «Мак» получили оперативную информацию о том, что 37-летняя жительница города атомщиков незаконно хранит наркотики. Стражи порядка нагрянули к горожанке в квартиру с обыском. Там они обнаружили запрещенные вещества. Женщина прятала их в холодильнике в лотке с яйцами. Как призналась жительница Курчатова, она заказала их через интернет. Товар она забрала из тайника-закладки.Обнаруженные вещества полицейские изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики. Возбуждено уголовное дело.