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Под Курском пьяный водитель улетел в кювет

Машина опрокинулась на автодороге «Курск-Льгов-Рыльск»
Под Курском пьяный водитель улетел в кювет

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Ранним утром 16 августа в Курской области в ДТП пострадал автомобилист. Как сообщили в ГИБДД, мужчина ехал за рулём в состоянии алкогольного опьянения. 

Авария произошла примерно в 5 часов  на 68 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск». 34-летний водитель "КИА РИО" ехал со стороны Льгова в сторону села Большие Угоны Льговского района. В пути он не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась. Доставать пострадавшего любителя пьяной езды из покорёженного автомобиля пришлось сотрудникам МЧС.

В результате ДТП водитель получил различные травмы.



ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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