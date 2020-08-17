Под Курском пьяный водитель улетел в кювет

Машина опрокинулась на автодороге «Курск-Льгов-Рыльск»

Ранним утром 16 августа в Курской области в ДТП пострадал автомобилист. Как сообщили в ГИБДД, мужчина ехал за рулём в состоянии алкогольного опьянения.Авария произошла примерно в 5 часов на 68 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск». 34-летний водитель "КИА РИО" ехал со стороны Льгова в сторону села Большие Угоны Льговского района. В пути он не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась. Доставать пострадавшего любителя пьяной езды из покорёженного автомобиля пришлось сотрудникам МЧС.В результате ДТП водитель получил различные травмы.