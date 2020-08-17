Этой зимой на курских водоёмах установят передвижные общественные спасательные посты

Спасатели и инспекторы ГИМС будут проводить регулярные рейды и патрулирования водоёмов

Спасатели Курской области уже начали готовиться к зиме - с наступлением первых холодов куряне часто устремляются на водоёмы, подчас пренебрегая требованиями безопасности. Потому комплексную работу в этом направлении решено начать уже сегодня. Этой зимой на местных водоёмах установят временные передвижные общественные спасательные посты. В региональной администрации подписано распоряжение «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 гг.». Об этом информирует региональное МЧС.Так, поручено определить и взять на учёт места выхода людей на лёд, места подлёдного лова, неорганизованные переправы. Эти места также поставят на учёт регионального управления МЧС. Инспекторы ГИМС совместно с представителями «ВОСВОД» и спасателями аварийно-спасательной службы будут проводить регулярные рейды и патрулирования водоёмов.Ещё один важный момент – проведение широкой разъяснительной работы среди учащихся местных образовательных учреждений.Главам муниципальных образований рекомендовано разработать планы аналогичных мероприятий.