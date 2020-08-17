Этой зимой на курских водоёмах установят передвижные общественные спасательные посты
Спасатели и инспекторы ГИМС будут проводить регулярные рейды и патрулирования водоёмов
Так, поручено определить и взять на учёт места выхода людей на лёд, места подлёдного лова, неорганизованные переправы. Эти места также поставят на учёт регионального управления МЧС. Инспекторы ГИМС совместно с представителями «ВОСВОД» и спасателями аварийно-спасательной службы будут проводить регулярные рейды и патрулирования водоёмов.
Ещё один важный момент – проведение широкой разъяснительной работы среди учащихся местных образовательных учреждений.
Главам муниципальных образований рекомендовано разработать планы аналогичных мероприятий.