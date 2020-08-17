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Лента новостей / В регионе

Хирурга, оперировавшего погибшую курянку, отстранили от работы

Губернатор взял расследование на личный контроль
Хирурга, оперировавшего погибшую курянку, отстранили от работы

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Хирурга областной больницы, оперировавшего погибшую 21-летнюю курянку, отстранили от работы. О ходе служебной проверки по факту смерти молодой девушки сегодня на совещании у губернатора рассказал Андрей Белостоцкий. По словам замгубернатора, он изучил историю болезни пациентки и увидел несколько тактических ошибок во время лечения. Однако чиновник подчеркнул, что у медиков не принято комментировать или делать выводы до того, как поступит окончательный патологоанатомический отчет. Также Белостоцкий намерен изучить амбулаторную карту умершей девушки. Он не исключает, что ошибки могли быть еще на стадии амбулаторно-поликлинического ведения пациентки. 

"После того, как получим окончательный отчет, проведем тщательный анализ", - отметил Андрей Белостоцкий.  

Роман Старовойт выразил соболезнования родным девушки и поручил "самым беспристрастным образом разобраться в этой ситуации". Также глава региона подчеркнул, что берет этот случай на личный контроль.

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