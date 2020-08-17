Однако введения дополнительных ограничительных мер главный санврач региона все же не исключает

В курском Роспотребнадзоре не прогнозируют второй волны тотального закрытия из-за коронавируса. Главный санврач региона уверен, что наработанный опыт позволит действовать точечно. При этом введения дополнительных ограничительных мер Олег Климушин не исключает. Нынешнюю эпидемическую ситуацию в Курской области он охарактеризовал как довольно напряженную и призвал курян к сознательности. В качестве антипримера Климушин привел магазины и общественный транспорт, где «фактически тотальная демонстрация неправильного поведения». Люди не используют маски, не соблюдают социальную дистанцию.С учетом грядущего сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, глава местного управления санитарного ведомства обозначил задачу - привить как можно большее количество населения против гриппа и повысить диагностику, чтобы маршрутизировать больных по тем инфекциям, которые у них регистрируются.