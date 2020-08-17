  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Более 245 млн рублей выплатили в июле курским медикам, работающим с коронавирусом

Надбавки работники медицинских учреждений получат и за август

Читайте также

Более 245 млн рублей выплатили в июле курским медикам, работающим с коронавирусом. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения. 

В общей сложности за особые условия труда и дополнительную нагрузку по постановлению Правительства №415  порядка 59,7 млн рублей получили свыше 3 445 сотрудников медицинских учреждений. Почти 149 млн по постановлению Правительства №484 поступили на счета 3 418 работникам. 

Региональные выплаты в июле получили 2 264 сотрудника, работающие с пациентами с COVID-19, из областного бюджета на эти цели направили порядка 36,4 млн рублей. 

На выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области выделено 1,3 млрд рублей, большая часть средств поступила из федеральной казны. 

Отмечается, что стимулирующие выплаты осуществляются с апреля, надбавки работники медицинских учреждений получат и за август. Это касается и региональных, и федеральных выплат. 

В региональном комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат, медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19. 

К слову, сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что предложил президенту продлить стимулирующую политику в отношении медиков, работающих с коронавирусом.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют жару и дожди

Мост через Тускарь в местечке Свобода Курской области отремонтируют к концу ноября

11-я школа Курска откроется 1-го сентября

Границы 16 охотничьих угодий внесены в реестр недвижимости в Курской области в этом году

27 курских выпускников набрали на ЕГЭ по 100 баллов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске