Надбавки работники медицинских учреждений получат и за август

Более 245 млн рублей выплатили в июле курским медикам, работающим с коронавирусом. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.В общей сложности за особые условия труда и дополнительную нагрузку по постановлению Правительства №415 порядка 59,7 млн рублей получили свыше 3 445 сотрудников медицинских учреждений. Почти 149 млн по постановлению Правительства №484 поступили на счета 3 418 работникам.Региональные выплаты в июле получили 2 264 сотрудника, работающие с пациентами с COVID-19, из областного бюджета на эти цели направили порядка 36,4 млн рублей.На выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области выделено 1,3 млрд рублей, большая часть средств поступила из федеральной казны.Отмечается, что стимулирующие выплаты осуществляются с апреля, надбавки работники медицинских учреждений получат и за август. Это касается и региональных, и федеральных выплат.В региональном комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат, медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.К слову, сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что предложил президенту продлить стимулирующую политику в отношении медиков, работающих с коронавирусом.