Они относятся к зонам с особыми условиями использования территорий

Границы 16 охотничьих угодий внесены в реестр недвижимости в Курской области в этом году. Они расположены в Конышевском, Рыльском, Железногорском, Горшеченском, Суджанском, Хомутовском, Золотухинском, Дмитриевском и Льговском районах.Всего сейчас в ЕГРН содержатся сведения о границах 121 охотничьего угодья Курской области. Они относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.Границы охотничьих угодий устанавливаются для обеспечения рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов, деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Сведения о границах охотничьих угодий отображаются на публичной кадастровой карте, поясняют в региональной администрации.