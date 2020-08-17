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Границы 16 охотничьих угодий внесены в реестр недвижимости в Курской области в этом году

Они относятся к зонам с особыми условиями использования территорий
Границы 16 охотничьих угодий внесены в реестр недвижимости в Курской области в этом году

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Границы 16 охотничьих угодий внесены в реестр недвижимости в Курской области в этом году. Они расположены в Конышевском, Рыльском, Железногорском, Горшеченском, Суджанском, Хомутовском, Золотухинском, Дмитриевском и Льговском районах.

Всего сейчас в ЕГРН содержатся сведения о границах 121 охотничьего угодья Курской области. Они относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

Границы охотничьих угодий устанавливаются для обеспечения рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов, деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Сведения о границах охотничьих угодий отображаются на публичной кадастровой карте, поясняют в региональной администрации.

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